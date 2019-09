Strategische Partnerschaft des FC Basel mit David Degen

David Degen soll den Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG ergänzen. Er übernimmt auch ein Aktienpaket. Von der Rückkehr des einstigen FCB-Mittelfeldspielers verspricht sich Präsident Bernhard Burgener eine Stärkung der Fussballexpertise im Verwaltungsrat sowie eine wirtschaftliche und sportliche Weiterentwicklung des Klubs. Die Wahl von David Degen in den Verwaltungsrat soll im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung zeitnah erfolgen.

Kuljic erneut im Fokus der Justiz

Der frühere Sion- und Xamax-Profi Sanel Kuljic ist wieder in Haft. Gegen den 41-jährigen Österreicher wurde vom Wiener Landesgericht wegen Verdachts auf Weitergabe von Suchtmitteln die Untersuchungshaft verhängt. Kuljic war am letzten Freitag in Wien festgenommen worden. Er war im Besitz von rund 60 Gramm Kokain. Ausserdem soll er illegal eine Faustfeuerwaffe und einen Teleskopstock besessen haben. Kuljic war schon im Oktober 2014 wegen schweren Betrugs, Erpressung und Nötigung zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von 5 Jahren verurteilt worden.