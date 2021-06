Legende: Muss gehen Die Wege von Marco Schönbächler und dem FC Zürich trennen sich. Freshfocus

Schönbächler erhält beim FCZ keinen neuen Vertrag

Der FC Zürich verlängert den auslaufenden Vertrag von Marco Schönbächler nicht. Dies teilten die Stadtzürcher am Sonntag mit. Der 31-Jährige gehörte beim FCZ zu den Integrationsfiguren. Seit Februar 2007 spielte Schönbächler in der 1. Mannschaft der Zürcher und erlebte so zwei Meistertitel (2007, 2009) und drei Cupsiege (2014, 2016, 2018). Insgesamt bestritt der Mittelfeldspieler in 14 Profisaisons 353 Pflichtspiele und erzielte dabei 54 Treffer sowie 59 Assists. Schönbächler hatte in den letzten Jahren mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen.