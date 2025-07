Luzern lotst Di Giusto und von Moos in die Innerschweiz

Offensivspieler Matteo Di Giusto wechselt innerhalb der Super League vom FC Winterthur nach Luzern. Der 24-jährige Zürcher unterschrieb in der Innerschweiz einen Vertrag bis 2028. Di Giusto war in den letzten drei Jahren bei Winterthur ein Leistungsträger. In 119 Pflichtspielen erzielte er 22 Tore. «Di Giusto ist ein kreativer und abschlussstarker Spieler, der in unserer Offensive variabel einsetzbar sein wird», wird FCL-Sportchef Remo Meyer in einer Medienmitteilung zitiert. Auch Julian von Moos schliesst sich den Luzernern an. Der 24-Jährige kommt von Servette, wo er wegen einer Fussverletzung indes die gesamte zweite Saisonhälfte verpasste.

Baldé wieder in der Schweiz

Stürmer Aliou Baldé wird vom französischen Ligue-1-Klub OGC Nizza erneut in die Schweiz ausgeliehen. Der FC St. Gallen meldete, dass der 22-Jährige aus Guinea in der kommenden Saison in der Ostschweiz spielen wird. Baldé hat in Nizza einen laufenden Vertrag bis 2028 und war bereits letzte Saison leihweise bei Lausanne in der Super League engagiert.

