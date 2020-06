Legende: Durfte nicht mittun Sion-Trainer Ricardo Dionisio. Freshfocus

Vorsichtsmassnahme: Dionisio nicht im Sion-Training

Ricardo Dionisio hat das Training des FC Sion am Dienstagvormittag nicht durchgeführt. Der Portugiese, dessen Zukunft als Trainer der 1. Mannschaft ungewiss ist, gehört zu insgesamt 5 Personen im Umfeld des Fussballklubs, die in den Kontakt mit dem Coronavirus gekommen waren. Dies zeigte ein am Montag durchgeführter Covid-19-Test. Dionisio zeigt jedoch keine Symptome der Krankheit.