Djourou unterschreibt bei Sion

Der FC Sion hat den Ex-Internationalen Johan Djourou verpflichtet. Der Tabellen-7. der Super League und der 33-jährige Verteidiger einigten sich auf einen Vertrag bis Ende Saison. «Das ist für uns ein sehr grosser Transfer, sowohl auf wie neben dem Feld», sagte Sions Sportchef Barthélémy Constantin. Djourou habe im Trainingslager in Spanien alle überzeugt. Der 76-fache Internationale hatte vor einem Jahr seinen Vertrag beim Serie-A-Klub SPAL Ferrara aufgelöst. Seither war der ehemalige Arsenal- und HSV-Spieler vereinslos.

Assan Ceesay verlässt den FC Zürich

Nach knapp eineinhalb Jahren verlässt Stürmer Assan Ceesay den FC Zürich wieder und wechselt leihweise bis Ende Saison zu Osnabrück in die 2. Bundesliga. Ceesay kam im Spätsommer 2018 für einen tiefen siebenstelligen Betrag vom FC Lugano zum FCZ. Beim Stadtklub konnte der 25-jährige aus Gambia aber nicht überzeugen; 4 Tore in 35 Spielen in der Super League waren die unbefriedigende Ausbeute. Zuletzt war Ceesay als Mittelstürmer hinter dem Slowenen Blaz Kramer nur 2. Wahl.