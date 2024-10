Legende: Ist offiziell Doppeltorschütze Xherdan Shaqiri. Keystone/Michael Buholzer

Shaqiri erhält Cornertor zugesprochen

Die SFL hat das 5:0 des FC Basel gegen Winterthur nun doch Xherdan Shaqiri angerechnet. Der direkt verwandelte Eckball beim 6:1-Sieg des FCB am Samstag auf der Schützenwiese war zunächst als Eigentor von Winterthur-Goalie Stefanos Kapino gewertet worden. Shaqiri hatte mit seinem ersten Super-League-Treffer seit seiner Rückkehr bereits das zwischenzeitliche 3:0 erzielt und drei weitere Tore vorbereitet. Nun darf er sich nachträglich Doppeltorschütze nennen.

Video Shaqiri glänzt bei FCB-Gala in Winterthur

Sion vs. St. Gallen: Ein Nachspiel für ein Quartett

FCSG-Stürmer Willem Geubbels und Sion-Torhüter Timothy Fayulu waren am Sonntag in der Nachspielzeit beim 2:2 wegen einer leichten Tätlichkeit unter Berücksichtigung einer Provokation des Feldes verwiesen worden. Beide Akteure büssen für ihr Vergehen mit je 2 Spielsperren. Die turbulente Schlussphase im Wallis zieht weitere Sperren mit sich. Der ebenfalls mit der Roten Karte bedachte Benjamin Bertrand, Trainerassistent beim Gastgeber, wird für 2 Matches von der Trainerbank verbannt. Er hatte das Spielfeld betreten, um vehement beim Schiedsrichter zu reklamieren. Darüber hinaus muss der Sportdirektor des FC Sion, Barthélémy Constantin, beim nächsten Spiel auf der Tribüne Platz nehmen. Der Sohn von Klubpräsident Christian Constantin hatte unerlaubterweise die technische Zone verlassen.

Video Tohuwabohu im Wallis in der Schlussphase

Carraco muss ebenfalls aussetzen

Auch Lausannes Diogo Carraco bekam von der Liga 2 Spielsperren aufgebrummt. Der 22-jährige Portugiese in Waadtländer Diensten sah nach einem groben Foul in der Partie gegen die Grasshoppers (3:0) am Samstag erst nach Ablauf der offiziellen 90 Minuten die Rote Karte. Noch ärgerlicher für den Hitzkopf: Er war 4 Minuten zuvor in der 89. Minute eingewechselt worden.