Legende: Verstärkt die St. Galler Offensive Kevin Csoboth, hier während dem EM-Spiel zwischen Ungarn und Schottland. IMAGO/SEBASTIAN FREJ

St. Gallen verpflichtet Csoboth

Der FC St. Gallen hat Flügelspieler Kevin Csoboth verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2028 ausgestattet. Der 24-jährige Ungar wechselt aus seiner Heimat, wo er in den letzten 2 Jahren bei Ujpest unter Vertrag stand, in die Ostschweiz. In 59 Spielen für das Team aus Budapest liess sich Csoboth 12 Tore und 11 Vorlagen notieren. An der EURO in Deutschland kam der 10-fache Nationalspieler in der Vorrunde gegen den Gastgeber und Schottland zu Kurzeinsätzen – gegen die Schotten erzielte er in der 10. Minute der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer.

01:22 Video Archiv: Csoboth schiesst Ungarn ultraspät zum Sieg Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Verteidiger für die Young Boys

YB hat auf den missratenen Saisonstart mit nur einem Punkt aus vier Super-League-Spielen reagiert. Die Young Boys verpflichteten den 26-jährigen Linksverteidiger Abdu Conté. Der Portugiese kommt leihweise für eine Saison (mit anschliessender Kaufoption) vom französischen Ligue-2-Klub Troyes. Conté wurde im Nachwuchs von Sporting Lissabon ausgebildet und absolvierte für die verschiedenen Nachwuchs-Nationalteams Portugals 33 Länderspiele.