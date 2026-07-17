Basel verpflichtet Celar

Der FC Basel hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Stürmer Zan Celar verpflichtet. Der 27-jährige Slowene wechselt vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers mit einem Vertrag bis 2029 ans Rheinknie. Celar ist in der Schweiz bestens bekannt. Zwischen 2021 und 2024 spielte er für den FC Lugano und wurde in seiner letzten Saison mit den Tessinern Torschützenkönig. Zuletzt wurde Celar von QPR an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, wo er allerdings nur zu wenigen Einsätzen kam und mit dem Team in die 3. Liga abstieg.

Hunziker neue Nummer 9 bei St. Gallen

St. Gallen verstärkt ebenfalls seine Offensive. Der Cupsieger holt vom FC Basel Andrin Hunziker. Zuletzt spielte der grossgewachsene Stürmer für Absteiger Winterthur, wo er in 36 Partien elf Tore erzielte und deren vier vorbereitete. Zuvor war Hunziker zudem für den FC Aarau und den Karlsruher SC tätig. Der 23-Jährige unterschrieb in der Ostschweiz einen Vierjahresvertrag.

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