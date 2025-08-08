3 bis 4 Wochen Zwangspause für Fassnacht

YB-Offensivmann Christian Fassnacht fällt vorerst aus. Der 19-fache Schweizer Nationalspieler hat sich am Mittwoch bei der 1:4-Niederlage gegen den FC Basel eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen und wird den Young Boys bei normalem Heilungsverlauf während 3 bis 4 Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Chaiwa von YB nach Schottland

Miguel Chaiwa verlässt die Young Boys. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum Hibernian FC nach Edinburgh. Wie der schottische Klub mitteilt, unterschrieb der sambische Nationalspieler einen Dreijahresvertrag. In den 3 Jahren bei den Bernern kam Chaiwa zu 19 Einsätzen in der Super League.