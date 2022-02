Legende: Fällt erneut aus Christian Fassnacht. Freshfocus

Fassnacht mit Bänderverletzung

Das Verletzungspech bleibt den Berner Young Boys und Christian Fassnacht auch in der Rückrunde treu. Der Flügel hat sich am Sonntag beim 3:3 gegen St. Gallen eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen und fehlt dem Schweizer Meister voraussichtlich 4-6 Wochen. Aufgrund eines Anfang November erlittenen Bruch des Schläfenbeins hatte der 28-Jährige bereits das Ende der Hinrunde in der Super League verpasst.