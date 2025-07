Legende: Startet seine internationale Karriere in Basel Andrej Bacanin. Imago/Aleksandar Djorovic

Basel verpflichtet Bacanin

Der FC Basel hat sich die Dienste von Andrej Bacanin gesichert. Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler stösst vom serbischen Erstligisten Cukaricki, wo er bislang seine gesamte Karriere verbrachte, ans Rheinknie. Bacanin, aktueller U19-Nationalspieler Serbiens, unterschrieb beim FCB einen Vertrag über 5 Jahre.

Spielverschiebungen in der Super League

Nach dem Scheitern von Servette in der Quali zur Champions League hat die Swiss Football League (SFL) für die Super-League-Runden 3, 4 und 10 Anpassungen vorgenommen. Dies, weil die Genfer europäisch nicht mehr am Mittwoch, sondern am Donnerstag im Einsatz stehen. Das Spiel der 3. Runde gegen GC wird von Samstag, 9. August, auf Sonntag, 10. August verlegt. Zudem hat die SFL dem Wunsch von Servette zugestimmt, die Partie der 4. Runde gegen Sion am 23. August zu verschieben. Der neue Termin steht noch nicht fest. In der 10. Runde kommt es am Samstag, 25. Oktober, zudem zu einem Spielabtausch. Die Begegnung zwischen St. Gallen und den Grasshoppers, die ursprünglich auf 20:30 Uhr angesetzt war, wird um 18:00 Uhr angepfiffen. Umgekehrt verhält es sich für die Partie Winterthur – Luzern.

