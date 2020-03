Legende: Von Schaffhausen ins Berner Oberland Magnus Breitenmoser (rechts im Bild) wechselt per sofort zum FC Thun. Freshfocus

Thun holt Mittelfeldspieler von Schaffhausen

Auch während der coronabedingten Meisterschaftspause ist der FC Thun aktiv auf dem Transfermarkt. Die Berner Oberländer verpflichten per sofort den 21-jährigen Mittelfeldspieler Magnus Breitenmoser vom FC Schaffhausen. Der frühere Schweizer Juniorennationalspieler unterzeichnet beim Tabellenschlusslicht der Super League einen Vertrag bis 2022 plus Option auf ein weiteres Jahr. FCT-Trainer Marc Schneider äusserst sich erfreut über den Neuzugang: «Magnus ist ein polyvalenter Mittelfeldspieler und passt so perfekt in unser aktuelles Spielsystem.»