Kade zu Augsburg

Nach drei Jahren beim FC Basel setzt Anton Kade seine Karriere in der Bundesliga fort. Der 21-jährige Offensivspieler schliesst sich dem FC Augsburg an, wo er einen Vertrag bis 2029 unterschrieb. Kade war im Sommer 2022 von Hertha Berlin nach Basel gewechselt und bestritt 107 Pflichtspiele für «Rot-Blau». Der Vertrag beim FCB wäre im Sommer 2026 ausgelaufen.

Agbonifo leihweise zu Basel

Der FC Basel hat den schwedischen U21-Nationalspieler Jeremy Agbonifo verpflichtet. Der 19-jährige Flügelstürmer stösst leihweise für ein Jahr vom Ligue-1-Klub Lens ans Rheinknie. Anschliessend besitzt der FCB eine Kaufoption. «Wir hatten ihn schon länger auf dem Radar, aber bisher war er für uns finanziell nicht stemmbar», lässt sich FCB-Sportdirektor Daniel Stucki in der Medienmitteilung zitieren.

Lakomy verlässt YB

Der Mittelfeldspieler Lukasz Lakomy verlässt die Young Boys und wechselt leihweise bis zum Ende der Saison zu Leuven nach Belgien, wie der Klub mitteilte. Für den Klub aus der höchsten belgischen Liga besteht danach eine Kaufpflicht zur definitiven Übernahme des 24-jährigen Polen. Lakomy stiess im Sommer 2023 von Zaglebie Lubin zu den Bernern. In 74 Pflichtspielen gelangen ihm drei Tore.

Oko-Flex nach Bulgarien

Armstrong Oko-Flex läuft nicht mehr länger für den FC Zürich auf. Wie der Klub am Montag bekanntgab, wechselt der 23-Jährige per sofort in die höchste bulgarische Liga zu Botev Plovdiv. Oko-Flex kam im August 2023 aus der U21 von West Ham zum FC Zürich. In den letzten zwei Jahren bestritt er 37 Pflichtspiele und erzielte dabei drei Tore.

Keny muss 3 Spiele aussetzen

Der FC Zürich muss in den nächsten 3 Spielen auf seinen neuen Stürmer Philippe Keny verzichten. Der Senegalese kassierte bei seinem ersten Super-League-Einsatz am Wochenende gegen den FC Thun (0:4) nach seiner Einwechslung für eine Tätlichkeit eine rote Karte. Er hatte Thuns Leonardo Bertone im Gesicht getroffen. Die von der Liga auf ihrem Portal bekannt gegebene Strafe umfasst die Meisterschaftsspiele gegen Winterthur und Servette sowie den Cup-Sechzehntelfinal in Nyon.