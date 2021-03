Verantwortung für Fall Stocker bei der Sportkommission

Der FC Basel hat sich nach der Medienkonferenz, in welcher Trainer Ciriaco Sforza bezüglich der Beurlaubung von Captain Valentin Stocker keine Klarheit schaffen konnte, in einer offiziellen Mitteilung geäussert. Darin steht, dass die Massnahmen im Fall Stocker von der Sportkommission beschlossen wurden. Die Spieler hätten darauf keinen Einfluss gehabt. Die Massnahmen aber akzeptieren diese laut Mitteilung geschlossen. Mehr wollen die FCB-Verantwortlichen nicht kommunizieren, da es sich um einen «laufenden internen Vorgang» handle.

Lange Pause für Luzerns Schulz

Der FC Luzern muss wohl bis Ende Saison auf Marvin Schulz verzichten. Der deutsche Mittelfeldspieler zog sich am Sonntag im Heimspiel gegen die Young Boys bei seinem Ausgleich zum 2:2 in der 96. Minute einen Riss des Innenbandes am rechten Sprunggelenk zu. Nur eine leichte Zerrung im rechten Oberschenkel erlitt Christian Schwegler. Der FCL-Captain musste sich kurz vor der Pause auswechseln lassen.