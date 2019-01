Basel gibt Oberlin an Empoli ab

Der Schweizer Internationale wechselt leihweise vom FC Basel zum italienischen Erstligisten Empoli. Die beiden Klubs einigten sich auf einen Transfer des 21-Jährigen bis zum Ende der Saison 2019/2020, mit der Option für eine definitive Übernahme. 2017 hatte Oberlin von Salzburg nach Basel gewechselt. In seiner ersten Saison beim FCB überzeugte der Stürmer vor allem in der Champions League (4 Tore). In der laufenden Saison kam Oberlin unter Trainer Marcel Koller nur noch zu Teileinsätzen in der Super League.

Lavanchy spielt ab sofort für Lugano

Der FC Lugano hat sich die Dienste des rechten Aussenverteidigers Numa Lavanchy gesichert. Der 25-jährige Waadtländer wechselt von den Grasshoppers ins Tessin. Die rechte Abwehrseite war im Herbst Luganos Problemzone. Der Ivorer Eloge Yao erfüllte die Erwartungen nicht. Lavanchy ist mit Luganos Trainer Fabio Celestini vertraut. In der Saison 2015/16 waren die beiden bei Lausanne tätig.

Ein Abgang und eine Verlängerung beim FC Thun

Mickaël Facchinetti wechselt nach 70 Pflichtspielen, 4 Toren und 8 Assists zum zypriotischen Erstligisten Apoel Nikosia. Der 27-jährige Aussenverteidiger kam im August 2016 von seinem Stammverein Neuchâtel Xamax zum FC Thun. Hingegen im Berner Oberland bleiben wird Nicola Sutter. Der Innenverteidiger verlängert seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2022.

Sendebezug: Radio SRF1, Abendbulletin, 31.01.19, 22:05 Uhr