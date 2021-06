Legende: Spielt in der nächsten Saison in den Niederlanden Julian von Moos. Freshfocus

Basel leiht Von Moos aus

Der FC Basel leiht den 20-jährigen Offensivspieler Julian von Moos für die kommende Saison an Vitesse Arnheim in der niederländischen Eredivisie aus. Der 4. der letzten Saison besitzt eine Kaufoption für den jungen Thurgauer. Von Moos wechselte 2018 aus dem Nachwuchs von GC zum FC Basel und kam in der letzten Saison zu seinen ersten 15 Einsätzen in der Super League.