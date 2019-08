Serey Die verlässt den FC Basel

Der FC Basel und Mittelfeldspieler Geoffroy Serey Dié lösen den noch bis im Sommer 2020 gültigen Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig auf. Dies teilt der FCB in einem Mediencommuniqué mit. Der 34-Jährige war im Sommer 2016 nach einem Abstecher zum VfB Stuttgart nach Basel zurückgekehrt. Zuletzt war Serie Dié an Xamax ausgeliehen. Während seiner Zeit beim FCB wurde der Ivorer dreimal Schweizer Meister und einmal Cupsieger. Wo Serey Dié seine Karriere fortsetzt, ist nicht bekannt.

Sion holt argentinisches Talent

Der FC Sion verpflichtet den argentinischen Mittelfeldspieler Enzo Barrenechea. Der 18-Jährige stösst mit einem Vertrag über vier Jahre von Lionel Messis einstigem Verein Newell's Old Boys zu den Wallisern.