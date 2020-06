Legende: Kehrt per sofort zurück zu Genk Edon Zhegrova. Keystone

Zhegrova verlässt den FCB

Der FC Basel verlängert den am 30. Juni auslaufenden Vertrag mit Ricky van Wolfswinkel bis zum Ende der aktuellen Saison. Die Basler verlassen wird hingegen Edon Zhegrova. Der 21-jährige Flügelspieler kehrt per sofort zurück zu seinem Stammverein, dem KRC Genk. Der FCB verzichtete darauf, von der Kaufoption in Zhegrovas Leihvertrag Gebrauch zu machen. Die Option hätte schon im März gezogen werden müssen.

Sion ab sofort ohne Mitrjuschkin

Nach viereinhalb Jahren im Wallis begibt sich Anton Mitrjuschkin auf Klubsuche. Der russische Goalie hat gemäss dem Walliser Bote seinen noch bis im Sommer 2022 gültigen Vertrag mit dem FC Sion per Ende Juni gekündigt. Der 24-Jährige war Anfang 2016 mit grossen Vorschusslorbeeren von Spartak Moskau in die Schweiz gekommen. In dieser Saison musste der Russe, der von einer langen Verletzungspause zurückgekehrt war, mehrheitlich Kevin Fickentscher den Vortritt lassen. Sein letztes Pflichtspiel bestritt Mitrjuschkin Mitte Februar beim 1:2 zuhause gegen Neuenburg.