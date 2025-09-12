 Zum Inhalt springen

News aus der Super League FCL trennt sich von CEO Laager

12.09.2025, 09:35

Mann in Anzug und Brille lächelt.
Legende: Geht nach 9 Monaten wieder Simon Laager. Freshfocus/Martin Meienberger

Luzern-CEO Laager verlässt den Klub

Der FC Luzern und sein CEO Simon Laager gehen ab sofort getrennte Wege. Dies entschieden die beiden Seiten in gegenseitigem Einvernehmen, wie der Klub mitteilt. Grund für das Ende der Zusammenarbeit seien unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Organisationsstruktur. Laager hatte das Amt als CEO erst im vergangenen Dezember übernommen. Zuvor war er bei den SCL Tigers als Geschäftsführer tätig. Wer Laagers Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Ab sofort fungiert Manuel Moor, Leiter der Finanzen, als Ansprechperson.

