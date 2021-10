Clément stösst zum FC St. Gallen

Mittelstürmer Logan Clément macht den nächsten Sprung in seiner Karriere und trägt neu Grün-Weiss. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2022. Allerdings soll der schweizerisch-italienische Doppelbürger zunächst in der U21-Auswahl zum Einsatz kommen, wird aber mit dem Fanionteam mittrainieren. Der 21-Jährige stösst vom Erstligisten Chênois zum FC St. Gallen. Clément war vor knapp einem Monat mit dem welschen Underdog in der 2. Cup-Hauptrunde auf die Ostschweizer getroffen. Damals wurde er zur Pause eingewechselt und erzielte in der 69. Minute das 2:5. Am Ende feierte das Team von Peter Zeidler einen 7:2-Sieg.

Legende: Logan Clément Das Mitglied der Schweizer U18-Nationalmannschaft will sich beim FC St. Gallen weiter entwickeln. Freshfocus

YB vier Wochen ohne Faivre

Die Young Boys müssen 4 Wochen ohne Guillaume Faivre auskommen. Die Nummer 2 hinter Stammtorhüter David von Ballmoos zog sich im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Faivre kam in dieser Saison in der Super League bisher in 2 Spielen zum Einsatz. Weiter gab der Meister die Vertragsverlängerungen von Sandro Lauper (bis 2025) und Ulisses Garcia (bis 2024) bekannt.