Legende: Geht auf die Insel Dejan Stojanovic. Keystone

FCSG muss Stojanovic ziehen lassen

St. Gallens Stammgoalie Dejan Stojanovic verlässt die Ostschweiz und wechselt zum FC Middlesbrough in die zweithöchste Liga Englands. Der 26-Jährige unterschrieb auf der Insel einen Vertrag, der bis in den Sommer 2023 läuft. Der österreichisch-mazedonische Doppelbürger aus Feldkirch stiess Ende August 2016 zu den Espen und stand für die St. Galler in 81 Pflichtspielen zwischen den Pfosten.

Offenbar haben die Ostschweizer auch bereits den passenden Ersatz auf der Goalieposition gefunden. Wie der französische Zweitligist FC Sochaux bekannt gab, habe man sich mit dem FCSG über den Transfer von Lawrence Ati geeinigt. Allerdings steht der Medizintest des 23-jährigen Ghanaers noch aus.