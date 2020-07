Legende: Auf dem aufstrebenden Ast Federico Crescenti. Freshfocus

Schweizer Jungtalent zu Salzburg

Österreichs Meister Salzburg hat das Schweizer Talent Federico Crescenti verpflichtet. Der 16-jährige Stürmer vom FC St. Gallen unterschrieb bei den «Roten Bullen» bis in den Sommer 2023. Der im österreichischen Dornbirn geborene Crescenti spielt in der Schweiz in der U17-Nationalmannschaft. In Österreich wird er vorerst in Salzburgs U18-Team zum Einsatz kommen.