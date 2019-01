FC Zürich leiht Untersee aus

Der bald 25-jährige Rechtsverteidiger Joel Untersee wechselt leihweise bis Ende Saison von Serie-A-Klub Empoli zum FC Zürich. Der ehemalige FCZ-Nachwuchsspieler stiess mit 16 Jahren zur U17 von Juventus Turin. Später wurde er mehrfach ausgeliehen, unter anderem an Vaduz. Bisher absolvierte Untersee 42 Partien in der Super League, 54 Spiele in der Serie B sowie 3 in der Serie A.

Neuer Goalie für den FCZ

Torhüter Osman Hadzikic wechselt per sofort von Austria Wien zum FC Zürich und unterschreibt bei den Stadtzürchern einen Vertrag bis Sommer 2021. Der 22-jährige Österreicher Hadzikic absolvierte 57 Partien in der österreichischen Bundesliga und kam zudem 6 Mal mit Austria Wien in der Europa League zum Einsatz. Seit Jahresbeginn trainierte der 1,86 Meter grosse Goalie beim FCZ und wurde dabei in 2 Testspielen eingesetzt.

Basel gibt Pululu an Xamax ab

Basels Afimico Pululu sammelt ab sofort auf Leihbasis weitere Spielpraxis beim Super-League-Schlusslicht Xamax. Der 19-jährige französische Stürmer gehört seit Sommer 2017 zum Kader des FCB-Fanionteams. Pululu besitzt am Rheinknie einen Vertrag bis Mitte 2020.