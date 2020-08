FCZ holt Linksverteidiger Schättin an Bord

Legende: Neue Herausforderung Tobias Schättin (r.) schliesst sich dem FCZ an. Keystone

Schättin zum FC Zürich

Der 23-jährige Linksverteidiger Tobias Schättin schliesst sich dem FCZ an. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2022 und wird mit der Rückennummer 19 auflaufen. Schättin gehörte die vergangenen 6 Jahre der ersten Mannschaft des FC Winterthur an. Ganz neu ist ihm der FCZ allerdings nicht: In der Saison 2017/18 war er auf Leihbasis bei den Stadtzürchern tätig und kam dabei auf 4 Einsätze.