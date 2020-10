Legende: Wechselt in die Super League Ousmane Doumbia. Freshfocus

Ousmane Doumbia von Winterthur zum FCZ

Der 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler Ousmane Doumbia wechselt per sofort und mit einem Vertrag bis Juni 2022 vom FC Winterthur zum FCZ. Der Ivorer spielte bis im Sommer 2013 in seiner Heimat beim AS Athlétic Adjamé, ehe er in die Schweiz zu Servette wechselte. Nach 4 Jahren und 88 absolvierten Partien für die Genfer sowie einer halben Saison bei Yverdon unterschrieb Doumbia Anfang 2018 einen Vertrag beim FC Winterthur. Für den FCW kam er in 96 Partien zum Einsatz (13 Tore, 4 Vorlagen).