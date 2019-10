Legende: Kreatives Element beim FCZ Mimoun Mahi. Freshfocus

Mahi und Kryeziu fehlen FCZ länger

Weiteres Verletzungspech für den FC Zürich: Mimoun Mahi und Mirlind Kryeziu fallen mit Muskelverletzungen im Oberschenkel mehrere Wochen aus. Offensivspieler Mahi erwischte es am letzten Sonntag in der ersten Halbzeit des Spiels gegen den FC Basel. Verteidiger Kryeziu erlitt die Verletzung eine Woche zuvor im Auswärtsspiel gegen Lugano. Der FCZ muss im Cupspiel am Mittwoch bei Meister Young Boys weiterhin auch auf Hekuran Kryeziu, Lewan Charabadse, Adrian Winter und Izer Aliu verzichten.