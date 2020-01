Legende: Verstärkt die Verteidigung des FC Zürich Mads Pedersen. imago images

Pedersen leihweise zum FCZ

Der FC Zürich leiht für den Rest der Saison Verteidiger Mads Pedersen vom Bundesligisten Augsburg aus. Der 23-jährige Däne spielt auf der linken Abwehrseite, auf der für den FCZ normalerweise der zurzeit verletzte Pa Modou zum Einsatz kommt. Pedersen wechselte letzten Sommer von Nordsjaelland nach Augsburg. In der Bundesliga kam er indessen nur gerade 2 Mal zum Einsatz.

Xamax verpflichtet Musa Araz

Neuchâtel Xamax kann im Abstiegskampf ab sofort auf die Dienste von Musa Araz zählen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler, der zuletzt in der Türkei für Bursaspor gespielt hatte, wechselt mit einem Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison zum Tabellen-Neunten. Der schweizerisch-türkische Doppelbürger, der unter anderem in der Nachwuchsabteilung des FC Basel ausgebildet worden war, hatte zuletzt in der Saison 2016/17 für Lausanne in der Super League gespielt.