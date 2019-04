Magnin fehlt dem FCZ noch 2 Mal an der Seitenlinie

Im Nachgang des Cup-Halbfinals Zürich - Basel (1:3) ist FCZ-Cheftrainer Ludovic Magnin wettbewerbsübergreifend für 3 Partien gesperrt worden. Die Kontroll- und Disziplinarkommission des SFV warf dem 40-Jährigen Schiedsrichterbeleidigung vor. Der FC Zürich erachtet die Sanktion zwar als unverhältnismässig, heisst es in einer Medienmitteilung. Gleichwohl verzichtet der Satdtklub auf einen Rekurs. Begründung: Der Tabellen-Siebte will den Fokus einzig und allein auf die letzten 5 Meisterschaftsspiele legen. Magnin wird in den beiden folgenden Matches gegen Basel und Xamax von Assistenzcoach René van Eck vertreten.