Legende: Hat beim FC Zürich unterschrieben Kevin Spadanuda. FC Zürich

Spadanuda von Luzern zum FCZ

Der FC Zürich hat den Offensivspieler Kevin Spadanuda verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom FC Luzern und hat einen Zweijahresvertrag bis 2028 unterschrieben, wie die Zürcher mitteilten. Spadanuda absolvierte die fussballerische Ausbildung mehrheitlich im Nachwuchs des FC Aarau. Für die Aargauer debütierte er im August 2019 in der ersten Mannschaft und sammelte in 98 Pflichtspielen 46 Skorerpunkte. Im Sommer 2022 wechselte Spadanuda nach Frankreich zu Ajaccio, wo er zu 22 Einsätzen in der Ligue 1 kam. Von 2023 bis 2026 spielte er für den FC Luzern.

GC vermeldet Abgang von Ngom

Mouhamed El Bachir Ngom verlässt den Grasshopper Club Zürich und wechselt zum belgischen Erstligisten KAA Gent. Der 26-jährige Senegalese kam in der letzten Winterpause von Riga zu GC und avancierte rasch zum Leistungsträger. Sein Penaltytor in der Verlängerung des Barrage-Rückspiels gegen den FC Aarau hatte den Zürchern in der vergangenen Saison den Ligaerhalt gesichert. Nun bringt er den Zürchern laut Ludovic Deléchat, VR-Präsident GFAG, einen finanziellen Erfolg ein: «Das Angebot des KAA Gent war aus finanzieller Sicht zu bedeutend, um es abzulehnen.»

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