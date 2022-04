Fernandes zieht es zur Fifa

Gelson Fernandes wird seinen Posten als Vizepräsident des FC Sion nach nur einem Jahr wieder aufgeben und am 1. August zur Fifa wechseln. Dort wird der 35-Jährige als «Director Member Associations Africa» an der Entwicklung des afrikanischen Fussballs mitwirken. Es sei «eine komplizierte Entscheidung» gewesen, seinen Stammverein Sion wieder zu verlassen. «Aber dieses Angebot ist eine riesige Chance für mich, der auf einer kleinen Insel vor der Küste Afrikas geboren wurde», wird Fernandes, der kapverdische Wurzeln hat, in einer Mitteilung der Walliser zitiert. Die dortige Zukunft des Fussballs zu planen, sei eine Herausforderung, die er in seinem Alter nur schwer hätte ablehnen können.