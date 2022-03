Legende: Muss sich einer Operation unterziehen Florian Hoxha. Freshfocus/Andy Müller

GC längere Zeit ohne Hoxha

Die Grasshoppers müssen lange ohne Florian Hoxha auskommen. Der linke Aussenverteidiger zog sich beim U21-Spiel gegen Rapperswil-Jona eine Verletzung am rechten Knie zu. Die MRI-Untersuchung ergab eine Ruptur am vorderen Kreuzband. Der 21-jährige Schweiz-Kosovare wird nächste Woche operiert und fällt danach mehrere Monate aus. In der Rückrunde kam Hoxha in der Super League noch nicht zum Einsatz.

06:35 Video Archiv: Hoxhas letzter SL-Einsatz für GC gegen Basel Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen