Legende: Seine Stimmung ist ihm ins Gesicht geschrieben Uli Forte in Luzern auf der Bank. Keystone/Urs Flüeler

Winterthur-Trainer muss zwei Mal zuschauen

Die Kritik von Uli Forte am Schweizer Schiedsrichterwesen hat Konsequenzen. Der Trainer des FC Winterthur wird vom Disziplinarrichter für zwei Spiele gesperrt. Forte war am Sonntag bei der 2:3-Niederlage gegen Luzern nach zwei Verwarnungen des Feldes verwiesen worden. Der 50-Jährige witterte danach eine «Retourkutsche» für seine wenige Tage zuvor geäusserte Kritik an der Leistung der Schiedsrichter. Das arg abstiegsbedrohte Winterthur muss somit am Samstag im Heimspiel gegen YB und am Sonntag, 23. Februar, auswärts gegen Servette ohne Forte an der Seitenlinie auskommen.

Yverdon hat aktuell keine Verwendung für Gunnarsson

Innenverteidiger Niklas Gunnarsson wird leihweise bis zum Ende der laufenden Super-League-Saison von Yverdon an Neuchâtel Xamax abgegeben. Der 33-jährige Norweger kam in der laufenden Saison zu 11 Einsätzen in der Meisterschaft. Eine Liga tiefer in der Challenge League soll er den siebtplatzierten Neuenburgern helfen, in der Tabelle nach oben zu klettern.

