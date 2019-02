Neuer Verteidiger für GC

Die Grasshoppers haben per sofort den französischen Linksverteidiger Anthony Goelzer verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom französischen Zweitligisten Valenciennes, wo er in dieser Saison bisher in 8 Pflichtspielen zum Einsatz kam. Goelzer soll bei GC den zu Stade Rennes abgewanderten Souleyman Doumbia ersetzen.

FCZ-Spiel gegen Napoli ausverkauft

Das 1/16-Final-Hinspiel in der Europa League zwischen dem FC Zürich und Napoli vom 14. Februar ist ausverkauft. Es wurden rund 24'000 Tickets für das Spiel im Letzigrund abgesetzt. Letztmals ausverkauft war das Zürcher Stadion am 23. August 2011 bei der Qualifikation zur Champions League zwischen dem FCZ und Bayern München (0:1).