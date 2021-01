Legende: Hier noch im GC-Tenu Shani Tarashaj steht neu beim FCZ unter Vertrag. Freshfocus

FC Zürich nimmt Tarashaj unter Vertrag

Ein alter Bekannter will künftig wieder die Super League aufmischen. Der FC Zürich hat Shani Tarashaj verpflichtet. Der 25-jährige Offensivspieler, der zuletzt vereinslos gewesen war, soll zunächst mit der U21 trainieren, um fit zu werden. Tarashaj war 2016 von GC zu Everton gewechselt. Beim Premier-League-Vertreter konnte sich der 5-fache Nationalspieler nie durchsetzen und wurde unter anderem an Eintracht Frankfurt und zurück an GC verliehen. Zuletzt war er an den FC Emmen ausgeliehen gewesen, ehe sein Vertrag bei Everton auslief.

Lugano verpflichtet portugiesischen Stürmer

Der FC Lugano hat seine Offensive verstärkt. Vom SC Kriens kommt Asumah Abubakar. Der 23-jährige Portugiese mit ghanaischen Wurzeln erzielte in der laufenden Challenge-League-Saison in 11 Einsätzen 7 Tore und steuerte 4 Assists bei. Im Tessin unterschrieb Abubakar bis Sommer 2023.