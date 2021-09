Legende: Zog sich wieder einen Muskelfaserriss zu GC-Captain Amir Abrashi. Keystone

Abrashi fehlt GC weitere 6 Wochen

GC muss in den kommenden Wochen erneut ohne Amir Abrashi auskommen. Der Captain der Grasshoppers zog sich vor einer Woche beim Auswärtsspiel in Lugano (1:1) erneut einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Die gleiche Verletzung hatte Abrashi bereits Anfang September in der WM-Qualifikation mit der albanischen Nationalmannschaft erlitten und fehlte GC seither. Gegen Lugano kam der 31-Jährige nach rund einer Stunde zu seinem ersten Teileinsatz.