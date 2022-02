Legende: Muss in die Challenge League Nikola Gjorgjev. Freshfocus

Kein Platz mehr für Gjorgjev bei GC

Der nordmazedonische Internationale Nikola Gjorgjev wechselt bis zum Ende der laufenden Saison leihweise von den Grasshoppers zu Schaffhausen in die Challenge League. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kam in der laufenden Saison nur 60 Minuten zum Einsatz, nachdem er vor einem Jahr noch eine zentrale Figur beim Weg von GC zurück in die höchste Liga gewesen war.