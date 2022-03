Legende: Geht bis Ende Saison für GC auf Torejagd Brayan Riascos. IMAGO / Vitalii Kliuiev

Riascos verstärkt GC-Sturm

GC hat die Verpflichtung des kolumbianischen Offensivspielers Brayan Riascos bekanntgegeben. Der 27-Jährige wechselt von Metalist Charkiw aus der zweiten ukrainischen Liga bis Ende dieser Saison nach Zürich. Der Transfer wurde durch das von der Fifa eingeführte ausserordentliche Transferfenster für Spieler aus der ukrainischen Liga ermöglicht. In der aktuellen Spielzeit erzielte Riascos in 15 Meisterschaftsspielen 6 Tore. Das zuletzt in der Super League fünfmal in Folge geschlagene GC erwartet die Arbeitsbewilligung für Riascos «in den kommenden Wochen».