Legende: Kann für die nächsten Wochen nicht auf Torejagd gehen Guilherme Schettine. KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

Mehrere Wochen out: Schettine fehlt GC

Die Grasshoppers müssen mehrere Wochen auf ihren Mittelstürmer Guilherme Schettine verzichten. Der 27-jährige Brasilianer, der in dieser Saison 17-mal für die Zürcher in der Super League auflief und dabei 6 Treffer erzielte, hat sich am vergangenen Wochenende im Spiel gegen die Berner Young Boys eine Verletzung am rechten Knie zugezogen. Die medizinischen Untersuchungen haben einen Riss des Aussenmeniskus ergeben.

Sion geht gegen Bettoni-Sperre vor

Der FC Sion legt Einsprache gegen die zwei Spielsperren für Cheftrainer David Bettoni ein. Diese wurden ausgesprochen, nachdem der französische Trainer der Sittener am vergangenen Samstag im Spiel gegen Servette des Feldes verwiesen worden war, weil er absichtlich einen Gegenstand auf das Spielfeld getreten hatte. Da die erste Spielsperre automatisch erfolgt, bleibt Bettoni am Sonntag im Auswärtsspiel gegen die Grasshoppers gesperrt.