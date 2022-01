Legende: Verlässt Zürich früher als geplant Leonardo Campana. Keystone

Leihspieler Campana verlässt GC, Kawabe kommt

Leonardo Campana verlässt die Grasshoppers nach nur einem halben Jahr wieder. Der von Wolverhampton Wanderers leihweise übernommene Stürmer aus Ecuador setzt seine Karriere in der nordamerikanischen Major League Soccer bei Inter Miami fort. Der 21-jährige Campana erzielte für Aufsteiger GC in der Vorrunde der Super League drei Tore – alle in den ersten fünf Runden. Nach einem vielversprechenden Start in Zürich kam er danach nur noch zu Teileinsätzen. Wie geplant kehrt hingegen Hayao Kawabe per sofort zu den Zürchern zurück. Der Japaner hatte im Januar in Wolverhampton trainiert, um sich vorzustellen. Die Engländer gehören wie GC zur chinesischen Holding Fosun.

04:21 Video Archiv: Doppelter Campana führt GC zum Sieg über Lausanne-Sport Aus Sport-Clip vom 07.08.2021. abspielen