Arlind Ajeti wechselt per sofort zu GC. Er unterschreibt einen Einjahresvertrag mit einer Option für zwei weitere Jahre. Der 24-jährige Innenverteidiger war zuletzt vom FC Turin an Crotone ausgeliehen, seit dieser Saison aber vereinslos. Ajeti entstammt wie sein Bruder Albian der Nachwuchsabteilung des FC Basel, wo er 2011 in der Super League debütierte. Bei GC soll er den Brasilianer Nathan ersetzen, der sich in einem Testspiel letzte Woche eine Meniskus-Verletzung zuzog und rund 6 Monate ausfällt.