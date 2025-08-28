Legende: Spielte zuletzt in Belgien Malamine Efekele. Imago/Isosports

Ein Franzose für den FCSG

Der FC St. Gallen ergänzt sein Kader mit dem 21-jährigen Stürmer Malamine Efekele. Der Franzose wechselt von der AS Monaco in die Ostschweiz und verpflichtet sich für zwei Jahre. Efekele spielte die letzten eineinhalb Saisons auf Leihbasis in Belgien bei Cercle Brügge. In 34 Pflichtspielen gelangen ihm 2 Treffer. Efekele soll bei den «Espen» helfen, den Abgang von Willem Geubbels aufzufangen. Auch Geubbels war im Winter 2023 von Monaco in die Ostschweiz gewechselt, bevor er Mitte August zum Paris FC weiterzog.