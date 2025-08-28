 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus der Super League Geubbels 2.0? Neuer Stürmer für den FC St. Gallen

28.08.2025, 12:09

Teilen
Fussballspieler im schwarz-grünen Trikot auf dem Spielfeld.
Legende: Spielte zuletzt in Belgien Malamine Efekele. Imago/Isosports

Ein Franzose für den FCSG

Der FC St. Gallen ergänzt sein Kader mit dem 21-jährigen Stürmer Malamine Efekele. Der Franzose wechselt von der AS Monaco in die Ostschweiz und verpflichtet sich für zwei Jahre. Efekele spielte die letzten eineinhalb Saisons auf Leihbasis in Belgien bei Cercle Brügge. In 34 Pflichtspielen gelangen ihm 2 Treffer. Efekele soll bei den «Espen» helfen, den Abgang von Willem Geubbels aufzufangen. Auch Geubbels war im Winter 2023 von Monaco in die Ostschweiz gewechselt, bevor er Mitte August zum Paris FC weiterzog.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)