Legende: Verlässt die Schweiz Raoul Giger. IMAGO / Mediafab.ch

Giger von Lausanne nach Krakau

Raoul Giger setzt seine Karriere in Polen fort. Nach zwei Saisons bei Lausanne-Sport schliesst sich der Rechtsverteidiger aus dem Aargau mit einem Zweijahresvertrag Wisla Krakau an. Der 13-fache polnische Meister (zuletzt 2011) und regelmässige Europacup-Teilnehmer kämpft seit dem Abstieg in der Saison 2021/22 um die Rückkehr in die höchste Liga.

Schättin mit neuem Verein

Linksverteidiger Tobias Schättin wechselt nach Zypern. Der 28-jährige Winterthurer unterschreibt bei Anorthosis Famagusta einen bis im Sommer 2026 laufenden Vertrag. Nach 220 Spielen mit der ersten Mannschaft des FC Winterthur entschied sich Schättin nach der letzten Saison, seinen Stammverein zu verlassen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Der Wechsel erfolgt ablösefrei.