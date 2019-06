Legende: Verabschiedet sich aus Basel Martin Hansen. Keystone

Hansen verlässt den FCB

Der FC Basel trennt sich von seinem zweiten Torhüter Martin Hansen. Dies gab der Klub vom Rheinknie in einem Communiqué bekannt. Nach einem Jahr in Basel suche der 29-jährige Däne eine neue Herausforderung. Der Backup von Jonas Omlin stand in 13 Partien zwischen den Pfosten des Vize-Meisters.