Legende: Spielt auch nächste Saison für Sion Guillaume Hoarau. Freshfocus

Hoarau bleibt Sion erhalten

Guillaume Hoarau wird auch in der Spielzeit 2021/22 für den FC Sion auf Torejagd gehen. Der 37-jährige Franzose, der im vergangenen September von YB zu den Wallisern gestossen war, hat einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnet. Hoarau hatte grossen Anteil am Ligaerhalt von Sion. In den letzten zehn Spielen in der Super League, nach dem Trainerwechsel von Fabio Grosso zu Marco Walker, erzielte er acht Tore.