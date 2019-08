Legende: Pech beim Meister Guillaume Hoarau (links) und Miralem Sulejmani beklagen Verletzungspech. Freshfocus

Hoarau und Sulejmani zwei bis drei Wochen out

Verletzungspech bei den Young Boys: Mit Guillaume Hoarau und Miralem Sulejmani fallen beim Schweizer Meister gleich zwei Leistungsträger aus. Beide werden dem BSC «zwei, drei Wochen» fehlen, wie der Klub auf der Webseite bekanntgibt. Während Hoarau eine Oberschenkel-Verletzung beklagt, laboriert Sulejmani an einer Muskelverhärtung. In beiden Fällen dürfte die Zeit bis zu den Champions-League-Playoffs in den letzten zwei August-Wochen knapp werden.

Oberschenkelverletzung: FC Sion muss auf Luan verzichten

Sions brasilianischer Neuzugang Patrick Luan fällt nach einer Muskelverletzung am Oberschenkel mehrere Wochen aus. Der Stürmer wurde vergangenen Samstag nach nur 19 Minuten Einsatzzeit in der 2. Halbzeit gegen Servette ausgewechselt. Luan feierte beim Super-League-Auftakt gegen den FC Basel (1:4) einen perfekten Einstand, als er mit einem Traumtor per Hacke gleich für Aufsehen sorgte.