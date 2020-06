Legende: Ist beim Re-Start der Super League nicht dabei Gaëtan Karlen. Keystone

Karlen nicht mehr für Xamax

5 Tage vor dem Re-Start in der Super League ist klar, dass Gaëtan Karlen nicht mehr für Xamax auflaufen wird. Der 27-jährige Stürmer, der ab dem 1. Juli einen neuen Vertrag bei Sion besitzt, wurde per sofort freigestellt. Trainer Joël Magnin will nur noch auf Spieler setzen, die beim Klub bleiben. Karlen war seit 2016 für Xamax tätig und erzielte in 104 Ernstkämpfen 37 Tore. In dieser Meisterschaft gelangen ihm in 19 Einsätzen 7 Treffer. Die Neuenburger treffen am Samstag im Abstiegsduell auf Schlusslicht Thun.