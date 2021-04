Legende: Fällt corona-bedingt aus Basels Pajtim Kasami. Keystone

Kasami mit Corona isoliert – Auswirkungen offen

Pajtim Kasami ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der FC Basel mitteilte, befindet sich der Mittelfeldspieler in Isolation und zeigt bislang keine Symptome. Ob Kasamis positives Ergebnis Auswirkungen auf den Rest der Mannschaft hat, ist noch offen. Der Test wurde am Dienstag im Rahmen der Aktion «Breites Testen Baselland» vorgenommen, an dem sämtliche Spieler und Staffmitglieder teilnahmen. Laut FCB waren alle anderen Resultate negativ.