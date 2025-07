Per E-Mail teilen

Legende: Beendet seine Rückkehr ins Wallis vorzeitig Pajtim Kasami. Freshfocus/Pascal Muller

Kasami und Sion gehen getrennte Wege

Pajtim Kasami verlässt den FC Sion. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler (12 Länderspiele) und der Walliser Verein haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, ihren Vertrag aufzulösen, wie die Sittener bekannt gaben. Der 33-jährige Mittelfeldspieler war nach einem ersten Gastspiel von 2017 bis 2020 im Februar dieses Jahres mit einem Vertrag bis Juni 2026 zum FC Sion zurückgekehrt. In der zweiten Hälfte der Spielzeit 2024/25 kam er in der Super League nur neun Mal zum Einsatz.

Daschner am Knie verletzt

Der FC St. Gallen muss mehrere Monate auf Lukas Daschner verzichten. Der 26-jährige Deutsche erlitt im Training eine Knieverletzung, die operativ behandelt werden muss. Laut dem Klub sprang Daschner bei einem Zweikampf die linke Kniescheibe heraus. Die Verletzung zog sich der Angreifer nur wenige Tage nach der Transfermeldung zu. Daschner, der vor einem halben Jahr leihweise von Bochum zum Ostschweizer Super-League-Team stiess, hat einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag.

Zwei Teenager für GC

Die Grasshoppers verpflichten zwei Nachwuchshoffnungen aus Italien. Der Zürcher Klub vermeldet, dass Matteo Mantini aus der Juniorenabteilung von Inter Mailand zum Team aus der Super League stösst. Mantini, der Ende August volljährig wird, spielt im zentralen Mittelfeld. Der italienische U18-Nationalspieler hat bei GC einen bis 2028 datierten Vertrag unterschrieben. Ein Jahr jünger ist der zweite Zugang des Tages. Aus dem Nachwuchs der AC Monza stösst der Aussenverteidiger Pantaleo Creti ins Team. Der 16-Jährige ist zweimal für Italiens U17-Nationalmannschaft aufgelaufen.

Englischer Stürmer für Lausanne

Lausanne-Sport meldet die Verpflichtung des englischen Stürmers Nathan Butler-Oyedeji. Der 22-Jährige kommt ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre. Butler-Oyedeji entstammt der Nachwuchsabteilung von Arsenal und kam in der vergangenen Saison zu zwei Einsätzen mit der ersten Mannschaft.

