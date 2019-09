Basels Ademi mit Hirnerschütterung

Der FC Basel muss für einige Tage auf Stürmer Kemal Ademi verzichten. Der 23-Jährige hat sich beim 3:0-Cupsieg am Samstag bei Meyrin in der 74. Minute bei einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler eine Hirnerschütterung zugezogen und musste ausgewechselt werden. Ademi ist damit nach Ricky van Wolfswinkel bereits der zweite Basel-Stürmer, der wegen einer Hirnverletzung ausfällt. Fraglich ist damit ein Einsatz des derzeit treffsichersten Stürmers des FCB im ersten Europa-League-Gruppenspiel. Am Donnerstag empfängt das Team von Marcel Koller in Basel den russischen Erstligisten Krasnodar.