Legende: Überraschender Abgang Luzern verliert mit Stefan Knezevic einen Leistungsträger. Freshfocus

Stefan Knezevic wechselt von Luzern nach Belgien

Innenverteidiger Stefan Knezevic verlässt den FC Luzern und schliesst sich dem belgischen Erstdivisionsklub Charleroi an. Der 24-Jährige unterzeichnet einen Dreijahres-Vertrag (plus Option). Knezevic debütierte im Oktober 2016 in der 1. Mannschaft der Innerschweizer. In 120 Spielen erzielte er 5 Tore. Über die Modalitäten des Transfers gaben die beiden Klubs nichts bekannt.